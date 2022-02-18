Назаров: разработано почти 50% поврежденных январской стихией буреломных участков

18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня разработано практически 50% поврежденных январской стихией ветровально-буреломных участков. Об этом журналистам рассказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время выездного совещания в Белыничском лесхозе, передает БЕЛТА.

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения Белыничского лесхоза

"В лесах Минлесхоза взято на учет порядка 700 тыс. куб.м леса, повреждено более 21 тыс. га насаждений, - отметил Юрий Назаров. - На сегодня практически 50% разработано. Некоторые области - Гродненская и Брестская - уже завершили разработку. Самые большие объемы были в Могилевской области - на учет взяли почти 363 тыс. поврежденных насаждений. На конец вчерашнего дня в регионе оставалось 205 тыс. куб.м неразработанных, что тоже близко к половине. По ликвидации последствий стихии работы развернулись быстро, оперативно и в соответствии с составленными графиками".

По словам вице-премьера, Могилевская область вышла вчера на объем заготовки почти 14,5 тыс. куб.м в сутки. Однако для того, чтобы выполнить поручение главы государства по ликвидации последствий оперативно и самое главное без потери качества древесины, темпы надо нарастить. Буквально через пару дней объем заготовки возрастет до 17 тыс. куб.м. Такой темп позволит завершить основные работы в ближайшие 2 недели.

"Основные работы по разработке сплошных ветровально-буреломных насаждений завершатся по всем регионам к 1 марта, - отметил Юрий Назаров. - По некоторым труднодоступным участкам и выборочным рубкам в Могилевской и Витебской областях сроки могут продлиться. Количества сил и средств для соблюдения установленных темпов достаточно. Тем более они сейчас маневрируются. Так, в ближайшее время на Могилевщину прибудет порядка 9 заготовительных комплексов, поэтому крайний срок - 15-16 суток и мы закончим разработки".

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения Белыничского лесхоза.

Вице-премьер также подчеркнул, что в современных условиях разработка буреломных участков стала несколько проще, потому что в борьбе с последствиями стихии задействуется техника. Во-первых, это позволяет механизировать объем, во-вторых, создать необходимые условия для труда людей. Так, оператору в кабине тепло и комфортно независимо от погодных условий, а значит, работа спорится и идет быстрее. "Благодаря технике, а также помощи других регионов установленные для Могилевской области сроки вполне реальны даже при условии, что здесь самые большие объемы ветровала", - подчеркнул Юрий Назаров.

По мнению вице-премьера, последствия январской стихии не самые критичные - были буреломы и побольше. Сегодня по стране на их ликвидации задействованы уже более 3,5 тыс. человек, что позволяет вести разработки в оптимальном режиме. Особое внимание при проведении этих работ уделяется соблюдению охраны труда и безопасности людей.

"Сегодня очень важно обеспечить безопасность производства работ, поэтому мы на совещание пригласили и технических инспекторов труда профсоюзов, - сказал Юрий Назаров. - Мы смотрим за тем, чтобы действительно были созданы условия для нормальной безопасной работы. Кроме того, сделан акцент и на материально-техническом снабжении. Так, для работников установлены передвижные домики-вагончики, которые оснащены всем необходимым. Это тоже немаловажно. Помимо этого, на местах оборудованы участки для ремонта и обслуживания техники. Развернулись оперативно и на сегодняшний день темп разработки удовлетворительный".

Сейчас акцент сделан на сплошных рубках. Что касается качества древесины (а это в основном еловые насаждения), оно вполне нормальное и хорошее для переработчиков. Стоит задача максимально быстро вывезти древесину с лесосек на промсклады, потому что с наступлением тепла к особо удаленным участкам будет трудно подъехать. Поэтому территории оперативно разрабатываются, а древесина подвозится к дорогам и твердым покрытиям для дальнейшей транспортировки.

Задачу оперативно разработать ветровально-буреломные участки, образовавшиеся из-за последнего урагана, поставил Президент во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. Больше всего в результате стихии пострадала Могилевская область - здесь повреждено каждое третье дерево. Изначально планировалось, что в Могилевской и Гомельской областях работы по ликвидации последствий январского ураганного ветра завершатся к 1 апреля, по всем остальным регионам расчистку бурелома окончат к 1 марта.-0-

Фото Олега Фойницкого