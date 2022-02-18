Назаров: разработано почти 50% поврежденных январской стихией буреломных участков

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 18 февраля 2022
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:26 Иванец: только в единстве мы сможем продолжить путь построения независимой процветающей Беларуси Общество
17:26 Памятный знак и реконструированный музей боевой славы открыли в Лидском погранотряде Регионы
17:20 Чуприс: у ВНС большие полномочия, они исключительные и очень значимые Общество
17:19 Саверченко: в стране многое делается для развития в обществе белорусского языка Общество
17:16 Лукашенко: тот, кто в санкционной войне полез на передовую, сильно пострадает Президент
17:15 Мезенцев: новый издательский проект СГ направлен на защиту исторической памяти Общество
17:13 Юрий Троян: трудолюбие не спасет, если оно не освещено талантом Культура
17:12 Трейлер фильма "Пламя под пеплом" презентовали в Центральном доме офицеров Культура
17:09 Более 4,87 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
17:04 Лукашенко: учение "Союзная решимость-2022" проводится максимально транспарентно Президент
17:03 Два кислородных газификатора на 10 т установили в Гомельской инфекционной больнице Регионы
17:01 Чуприс: наша актуальная повестка совершенно миролюбивая, и люди это подчеркивают Общество
17:01 Лукашенко: Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом Президент
16:58 Путин: Беларусь и Россия будут поднимать уровень экономического суверенитета Экономика
16:55 Лукашенко: шансы Запада сломать Беларусь ничтожны Президент
16:55 Мезенцев: в России рассматривают признание белорусских сертификатов о вакцинации Общество
16:53 Путин о вбросах о нападении на Украину: я не обращал на них внимания Политика
16:52 Лукашенко: мы не хотим войны, но если кому-то неймется, то ответ будет ассиметричным Президент
16:49 В ОАЭ обнаружили древнейшее поселение, возникшее 8,5 тыс. лет назад В мире
16:48 Карпенко: все готово к проведению референдума на высоком организационном уровне Общество
16:48 Лукашенко: мы впервые за десятки лет оказались на пороге конфликта, способного затянуть весь континент Президент
16:45 Довгало о референдуме: пришло время сделать важный и ответственный выбор Общество
16:43 Мезенцев: обновленная Военная доктрина СГ отвечает современным вызовам Общество
16:43 Чуприс: белорусы воспринимают изменения в Конституцию как социальную повестку, а не политическую Общество
16:42 Путин: залог восстановления мира в Украине - выполнение Киевом Минских договоренностей Политика
16:40 Лукашенко и Путин высоко оценили учения "Союзная решимость - 2022" Президент
16:38 Беларусь и Россия договорились укреплять единое оборонное пространство Общество
16:36 Путин: мы с Лукашенко держим на постоянном личном контроле реализацию интеграционных договоренностей Политика
16:34 Путин пожелал Беларуси успешно провести референдум по внесению изменений в Конституцию Политика
16:31 В Беларуси ожидаемый объем промпроизводства за январь превышает Br1,7 млрд Экономика
Все новости
Все новости
Общество
18 февраля 2022, 15:57

Назаров: разработано почти 50% поврежденных январской стихией буреломных участков

18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня разработано практически 50% поврежденных январской стихией ветровально-буреломных участков. Об этом журналистам рассказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время выездного совещания в Белыничском лесхозе, передает БЕЛТА.

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения Белыничского лесхоза
Заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения Белыничского лесхоза

"В лесах Минлесхоза взято на учет порядка 700 тыс. куб.м леса, повреждено более 21 тыс. га насаждений, - отметил Юрий Назаров. - На сегодня практически 50% разработано. Некоторые области - Гродненская и Брестская - уже завершили разработку. Самые большие объемы были в Могилевской области - на учет взяли почти 363 тыс. поврежденных насаждений. На конец вчерашнего дня в регионе оставалось 205 тыс. куб.м неразработанных, что тоже близко к половине. По ликвидации последствий стихии работы развернулись быстро, оперативно и в соответствии с составленными графиками".

По словам вице-премьера, Могилевская область вышла вчера на объем заготовки почти 14,5 тыс. куб.м в сутки. Однако для того, чтобы выполнить поручение главы государства по ликвидации последствий оперативно и самое главное без потери качества древесины, темпы надо нарастить. Буквально через пару дней объем заготовки возрастет до 17 тыс. куб.м. Такой темп позволит завершить основные работы в ближайшие 2 недели.

"Основные работы по разработке сплошных ветровально-буреломных насаждений завершатся по всем регионам к 1 марта, - отметил Юрий Назаров. - По некоторым труднодоступным участкам и выборочным рубкам в Могилевской и Витебской областях сроки могут продлиться. Количества сил и средств для соблюдения установленных темпов достаточно. Тем более они сейчас маневрируются. Так, в ближайшее время на Могилевщину прибудет порядка 9 заготовительных комплексов, поэтому крайний срок - 15-16 суток и мы закончим разработки".

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения Белыничского лесхоза.
Заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения Белыничского лесхоза.

Вице-премьер также подчеркнул, что в современных условиях разработка буреломных участков стала несколько проще, потому что в борьбе с последствиями стихии задействуется техника. Во-первых, это позволяет механизировать объем, во-вторых, создать необходимые условия для труда людей. Так, оператору в кабине тепло и комфортно независимо от погодных условий, а значит, работа спорится и идет быстрее. "Благодаря технике, а также помощи других регионов установленные для Могилевской области сроки вполне реальны даже при условии, что здесь самые большие объемы ветровала", - подчеркнул Юрий Назаров.

По мнению вице-премьера, последствия январской стихии не самые критичные - были буреломы и побольше. Сегодня по стране на их ликвидации задействованы уже более 3,5 тыс. человек, что позволяет вести разработки в оптимальном режиме. Особое внимание при проведении этих работ уделяется соблюдению охраны труда и безопасности людей.

"Сегодня очень важно обеспечить безопасность производства работ, поэтому мы на совещание пригласили и технических инспекторов труда профсоюзов, - сказал Юрий Назаров. - Мы смотрим за тем, чтобы действительно были созданы условия для нормальной безопасной работы. Кроме того, сделан акцент и на материально-техническом снабжении. Так, для работников установлены передвижные домики-вагончики, которые оснащены всем необходимым. Это тоже немаловажно. Помимо этого, на местах оборудованы участки для ремонта и обслуживания техники. Развернулись оперативно и на сегодняшний день темп разработки удовлетворительный".

Сейчас акцент сделан на сплошных рубках. Что касается качества древесины (а это в основном еловые насаждения), оно вполне нормальное и хорошее для переработчиков. Стоит задача максимально быстро вывезти древесину с лесосек на промсклады, потому что с наступлением тепла к особо удаленным участкам будет трудно подъехать. Поэтому территории оперативно разрабатываются, а древесина подвозится к дорогам и твердым покрытиям для дальнейшей транспортировки.

Задачу оперативно разработать ветровально-буреломные участки, образовавшиеся из-за последнего урагана, поставил Президент во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. Больше всего в результате стихии пострадала Могилевская область - здесь повреждено каждое третье дерево. Изначально планировалось, что в Могилевской и Гомельской областях работы по ликвидации последствий январского ураганного ветра завершатся к 1 апреля, по всем остальным регионам расчистку бурелома окончат к 1 марта.-0-

Фото Олега Фойницкого

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения
Новости рубрики Общество
Иванец: только в единстве мы сможем продолжить путь построения независимой процветающей Беларуси
Ольга Чуприс. Фото из архива Чуприс: у ВНС большие полномочия, они исключительные и очень значимые
Фото из архива Саверченко: в стране многое делается для развития в обществе белорусского языка
Фото из архива Мезенцев: новый издательский проект СГ направлен на защиту исторической памяти
Фото из архива Более 4,87 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Фото из архива Чуприс: наша актуальная повестка совершенно миролюбивая, и люди это подчеркивают
Главное
Лукашенко: мы впервые за десятки лет оказались на пороге конфликта, способного затянуть весь континент
Лукашенко и Путин 19 февраля поучаствуют в мероприятиях по военному сотрудничеству
Макей: беспрецедентным нарастанием уровня напряженности в международных отношениях ознаменовался 2021 год
Собрались в путешествие? ТОП-3 причин взять с собой карточку "Мировую" или "Мировую Black"
Топ-новости
Лукашенко: тот, кто в санкционной войне полез на передовую, сильно пострадает
Лукашенко: учение "Союзная решимость-2022" проводится максимально транспарентно
Лукашенко: Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом
Лукашенко: шансы Запада сломать Беларусь ничтожны
Карпенко: все готово к проведению референдума на высоком организационном уровне
Назаров: разработано почти 50% поврежденных январской стихией буреломных участков
Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 19 февраля из-за сильного ветра
Мезенцев: обновленная Военная доктрина СГ отвечает современным вызовам
МИД: 4 гражданина Беларуси эвакуированы с загоревшегося у берегов Греции парома, они не пострадали
Parimatch поздравляет "Челси" с завоеванием титула чемпиона мира
МАРТ: подорожание продтоваров связано с ростом мировых цен на сырье и материалы
Андрейченко: социальная направленность политики государства - бренд Беларуси
Александра Саснович победила на старте теннисного турнира в Дохе
Ирина Жук обновила рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещении
Из малоритской больницы выписали мальчика, спасшего при пожаре сестер
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.