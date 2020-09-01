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01 сентября 2020, 15:32

Назаров рекомендовал студентам заниматься исследованиями

Юрий Назаров (в центре)
Юрий Назаров (в центре)

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентам следует активно заниматься исследовательской деятельностью. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Назаров на торжественном мероприятии Белорусского государственного технологического университета, посвященном Дню знаний, передает корреспондент БЕЛТА.

"БГТУ - один из престижнейших и старейших вузов Беларуси. Его выпускники востребованы в народно-хозяйственном комплексе. Также университет является крупнейшим научно-исследовательским центром, поэтому очень важно, чтобы студенты активно занимались исследовательской деятельностью. Это обязательно пригодится им в будущем", - сказал Юрий Назаров.

По его словам, работа студентов начинается здесь и сегодня - это учеба. "Перед вами открывается окно возможностей. Преподавательский состав очень мощный, квалифицированный, но то, как вы будете учиться и дальше самообразовываться, зависит только от вас, - отметил он. - Вуз обладает прекрасной спортивной базой. Спорт может быть не ради высоких достижений, а для себя, для того чтобы сохранять энергию".

Вице-премьер, пожелал учащимся ставить перед собой грандиозные, на первый взгляд нереальные задачи, верить в себя.

Также студентов с Днем знаний поздравил ректор Белорусского государственного технологического университета Игорь Войтов. "1 сентября - особый праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и учит, кто вносит свою лепту в будущее нашей страны. Для преподавателей БГТУ - это начало нового этапа в работе, радость от встречи с первокурсниками, студентами, счастливый шанс снова и снова открывать молодым людям удивительный мир знаний. Для студентов это очередной этап личностного роста и серьезной работы, новых открытий в многогранной университетской жизни", - подчеркнул он.

Как отметил ректор, за многолетнюю историю вуза из него вышли известные ученые, академики, директора крупнейших компаний, члены правительства.

По словам Игоря Войтова, 2020-й - это особый год и для страны, и для белорусской высшей школы. "Перед образовательным и научным сообществом поставлена задача консолидировать усилия по внедрению новых информационных технологий, нано- и атомных технологий в нашу экономику, пятого и шестого технологических укладов. Это искусственный интеллект, умный город, электронные услуги, собственные платежные системы и другие аспекты общественной безопасности. Предстоит большая интересная работа. В наших руках - будущее независимой Беларуси", - сказал Игорь Войтов. Он выразил уверенность, что ученые БГТУ и студенты смогут внести весомый вклад в развитие страны.

Белорусский государственный технологический университет в этом году отмечает 90-летний юбилей. "Это признание значимости нашей alma mater и исторической гордости за прошедшие десятилетия, основанием чему служат более 85 тыс. высококвалифицированных выпускников, специалистов, которые трудятся во всех регионах нашей родины, в ближнем и дальнем зарубежье. Уверен, что и впредь БГТУ будет гордиться своими выпускниками, а они с благодарностью и любовью не раз вспомнят свой вуз, строгих, но любимых преподавателей, умеющих поддержать в трудный момент жизни", - подытожил ректор.

БГТУ - ведущее высшее учебное заведение Беларуси в лесной, химической и полиграфической отраслях. В настоящее время здесь обучаются более 8 тыс. студентов на I ступени высшего образования, 165 магистрантов, 101 аспирант, 24 докторанта, 21 соискатель, более 3 тыс. учащихся колледжей и свыше 300 слушателей образовательных программ переподготовки и повышения квалификации. Штатный профессорско-преподавательский состав включает 636 человек. На сегодня университет тесно взаимодействует более чем с 200 научно-исследовательскими и образовательными организациями из 40 государств мира и работает более чем с 30 университетами стран СНГ. Более 100 предприятий и организаций Беларуси, в их числе - Минлесхоз, концерны "Белнефтехим", "Беллесбумпром", Парк высоких технологий, сотрудничают с университетом.

В БГТУ получают образование около 400 студентов, аспирантов, магистрантов из более 30 стран. Университет реализует важные инновационные проекты в области лесного хозяйства, химии и нефтехимии, композитов, космических и беспилотных технологий, фармацевтики, строительства, издательских технологий.

БГТУ - лауреат международных и национальных образовательных и научных конкурсов. Многие преподаватели отмечены международными и государственными наградами, являются заслуженными деятелями науки и техники, образования.-0-

Фото Оксаны Манчук

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