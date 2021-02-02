Назначен новый генеральный директор "Белавиа"

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральным директором авиакомпании "Белавиа" назначен Игорь Чергинец, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Он сменил на этом посту Анатолия Гусарова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

"Прежде всего хочу отметить, что все традиции, существующие в "Белавиа", останутся неизменными. Они были выработаны на протяжении многих лет и крепко обосновались в жизни компании. Тем не менее мы будем уделять особое внимание дальнейшей цифровизации и стремиться к внедрению передовых мировых практик. Мы планируем обновлять флот за счет новейшего поколения Embraer 195-E2, ведем подготовку по приобретению самого современного Boeing 737-8. До конца текущего года планируем прекратить эксплуатацию Boeing Classic. Несомненно, модернизация воздушного парка будет способствовать расширению сети маршрутов, открытию новых направлений и увеличению пассажиропотока. Я также уверен, что для эффективной эксплуатации современной техники необходимо и дальше уделять особое внимание подготовке кадров авиакомпании, развитию авиационного отряда, авиационно-технической базы, службы бортпроводников и других служб и отделов", - заявил Игорь Чергинец.

"Белавиа" навсегда останется одним из самых значимых этапов в моей жизни. 25 лет мы вместе строили компанию: внедряли новые услуги, открывали новые направления, модернизировали флот, помогали людям встречаться со своими близкими и открывать для себя новые страны, меняли жизни людей. Сотрудники "Белавиа" являются примером того, что в этом мире нет ничего невозможного, когда рядом такая команда", - сказал Анатолий Гусаров.

Игорь Чергинец родился 6 июня 1967 года. Имеет юридическое и авиационное образование. В "Белавиа" работает с момента ее основания. Занимал различные должности в авиакомпании, с 2007 года был заместителем генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010-го - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 27 воздушных судов (девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer 175, семь Embraer 195, один Embraer 195-Е2).-0-