Назначены представители государства в органах управления Белорусской биотехнологической корпорации

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Дворник и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько назначены представителями государства в органах управления закрытого акционерного общества "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК). Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №356 от 3 июня 2019 года, опубликованным на
Документ принят в соответствии с указом №100 от 19 февраля 2008 года "О некоторых вопросах владельческого надзора" и вступает в силу со дня его принятия.-0-
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