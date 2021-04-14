Названия организаций по проведению медиации необходимо будет согласовать с Минюстом

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наименования организаций, обеспечивающих проведение медиации, необходимо будет согласовать с Министерством юстиции. Это предусмотрено постановлением №51 от 30 марта 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

В Минюсте отметили, что для обеспечения материальных, организационно-правовых и других условий осуществления деятельности медиаторов соответствующие организации создаются в форме учреждения либо в качестве обособленного подразделения юрлица. Их госрегистрацию проводит Министерство юстиции.

"До подачи документов для государственной регистрации организации, обеспечивающей проведение медиации и создаваемой в форме учреждения, требуется согласование ее наименования", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Постановлением устанавливаются порядок обращения в Министерство юстиции для согласования наименования учреждения, а также связанные с этим формы документов.

Для согласования наименования заявитель может лично обратиться в Минюст с предъявлением документа, удостоверяющего его личность, либо направить документы по почте.

Согласованное наименование вносится в базу данных согласованных наименований Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), размещается на веб-портале ЕГР и резервируется в указанной базе данных на срок действия справки о согласовании наименования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-