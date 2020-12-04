Названы лауреаты высшей юридической премии "Фемида"

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреаты высшей юридической премии "Фемида" определены в 11 номинациях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Имена лучших озвучил председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич, подводя итоги конференции, которая проходила в преддверии Дня юриста (6 декабря).

Лауреатом премии в номинации "Государственная служба" стал начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома Сергей Калиновский, в номинации "Юридическое образование и правовая наука" - заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ Григорий Василевич. Лучшей в номинации "Нормотворчество" стала председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая, в номинации "Правосудие" - судья Брестского областного суда Нина Герасимук, в номинации "Предварительное расследование" - заместитель председателя Следственного комитета Сергей Аземша, в номинации "Прокуратура" - начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики управления по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Генпрокуратуры Евгения Парамонова.

Начальник главного управления принудительного исполнения - главный судебный исполнитель Министерства юстиции Дмитрий Коваленко назван лучшим в номинации "Исполнительное производство", заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты Татьяна Делендик - в номинации "Нотариат", а адвокат Брестской областной коллегии адвокатов, заведующий юридической консультацией Каменецкого района Жанна Курисюк - "Адвокатура". Лауреатом премии в номинации "Государственная регистрация недвижимости" названа начальник отдела контроля качества Гродненского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру Татьяна Позняк, а в номинации "Вклад в деятельность Союза юристов" - управляющий партнер адвокатского бюро "Чебушева, Фокина и партнеры", председатель Брестского областного отделения Союза юристов Оксана Чебушева.

Звание "Почетный член общественного объединения "Белорусский республиканский союз юристов" присвоено Владимиру Хомичу - заведующему информационно-методическим кабинетом НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры.

Конференция была посвящена 30-летию Белорусского республиканского союза юристов. Мероприятие объединило экспертов от юридической общественности изо всех регионов Беларуси и международных специалистов.

Премия "Фемида" - высший общественный знак отличия, который присуждается юристам, государственным и общественным деятелям Беларуси. За годы своего существования премия завоевала репутацию самой престижной в области права.-0-