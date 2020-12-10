Названы победители конкурса на лучшее освещение межнациональных и межконфессиональных отношений

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги республиканского конкурса на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Беларуси и сотрудничества с соотечественниками за рубежом, сообщила сегодня журналистам заместитель Уполномоченного по делам религий и национальностей Елена Радченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В конкурсе участвовали профессиональные журналисты и внештатные авторы, редакции СМИ, информационные агентства. В этом году для рассмотрения получены материалы на русском и белорусском языках от 58 участников", - рассказала Елена Радченко.

За высокопрофессиональное освещение темы в номинации "Печатные СМИ и информационные агентства" жюри присудило диплом Министерства информации I степени и первую премию редакции газеты "Перспектива" (Гродно), диплом II степени и вторую премию - редакции "Вороновской газеты" и программы радиовещания "Вороновский вестник", диплом III степени и третью премию - газете "Ударны фронт" (Шклов).

В номинации "Телевизионные и радиовещательные СМИ" отмечены дипломом I степени и первой премией - специальный корреспондент телерадиокомпании "Пинск" Светлана Леля, дипломом II степени и второй премией - телерадиовещательный канал "Гродно Плюс", дипломом III степени и третьей премией - главный редактор радио "Могилев" телерадиокомпании "Могилев" Нина Михнова.

За высокопрофессиональное освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога и сотрудничества с соотечественниками за рубежом награждены дипломами Уполномоченного по делам религий и национальностей и специальными призами газета "Ивацевичский вестник" и программа радиовещания "Районное радиовещание", газета "Кобрынскі веснік" и программа радиовещания "Кобринское районное радио", "Свіслацкая газета", "Лідская газета", газеты "Новае жыцце" (Новогрудок) и "Астравецкая праўда", "Бабруйскае жыцце" и "Трыбуна працы"(Бобруйск), информационные агентства "Могилевские ведомости", "Минск-новости" и другие.

"Очень приятно, что конкурс привлекает внимание представителей средств массовой информации. Хочется поблагодарить всех участников за представленные материалы, а также за то, что сегодня СМИ уделяют столько внимания этой тематике. Отмечу, что многие участники продумывали до мелочей не только содержание, но и визуальное оформление публикаций", - сказала заведующая сектором по делам национальностей аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей Елена Безручко.-0-