Названы победители молодежного фестиваля-конкурса "Медиасфера-2020"

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы победители II Республиканского молодежного фестиваля-конкурса "Медиасфера-2020". Фестиваль впервые проводился в цифровом формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Жюри определило 64 финалиста, оценив более 340 работ в 5 номинациях: "Печатное СМИ", "Электронное СМИ (ТВ, радио)", "Фотопроект", "Интернет-проект" и "Коммуникационный проект". Учащиеся учреждений общего среднего, среднего специального и профессионально-технического образования состязались в категории "Юниоры", студенты университетов - в категории "Профи".

Более 100 работ соперничали за право получить награды в номинации "Фотопроект". В итоге диплом I степени в категории "Юниоры" получил учащийся средней школы №40 г.Гродно Олег Набокин за проект "Роса". Обладателем диплома I степени в категории "Профи" стал проект "Гомель. Парк. Особый ракурс" студента ГГТУ им. П.О.Сухого Ильи Григоренко. В номинации "Электронные СМИ (ТВ, радио)" в категории "Профи" диплома I степени за проект "ВГУSTART" удостоены представители ВГУ им. П.М.Машерова Александр Гергаев и Анна Семенченко, а в категории "Юниоры" - Анна Адашкевич из Гуманитарного колледжа ГрГУ имени Янки Купалы и Вадим Запасник из БГАИ за совместный проект "Памяць мінулага - будучыня сённяшняга".

Значительная часть конкурсных работ была представлена в номинации "Печатные СМИ". Это школьные и студенческие журналы, газеты, лонгриды, а также циклы статей, опубликованных не только на сайтах школ, но и в республиканских средствах массовой информации. Абсолютным победителем в категории "Юниоры" стала школьная газета "Без назвы" учащихся Старобинской средней школы Солигорского района. Диплом I степени в категории "Профи" завоевал журнал студентов 2-го курса специальности "журналистика" ГрГУ имени Янки Купалы "FOODART". Социально значимые идеи о защите окружающей среды, туристической привлекательности страны и продвижении молодежных инициатив заявили на конкурс авторы коммуникационных проектов. Проект учащихся гимназии №1 городского поселка Зельва "АЛЬЯНС "ECO4POST" победил в категории "Юниоры", а в категории "Профи" - проект "МЭЙПЛ" студентов ГрГУ имени Янки Купалы.

Фестиваль продемонстрировал, что молодежь Беларуси активно осваивает цифровые форматы. В номинации интернет-проекты были широко представлены сайты, аккаунты в социальных сетях, YouTube-каналы, веб-квесты. YouTube-канал о футболе "Ребята со двора" учащегося зельвенской гимназии №1 Кирилла Малимонова стал безусловным победителем в категории "Юниоры", а в категории "Профи" - проект "110 год мова гучыць у ВДУ". Подведены также итоги онлайн-голосования за приз зрительских симпатий. Победителем в категории "Профи" стал журнал студентов 2-го курса специальности "журналистика" ГрГУ имени Янки Купалы "FOODART". Более 1 тыс. голосов собрал интернет-проект "Вокруг Зельвы" учащейся средней школы №3 городского поселка Зельва Полины Недвецкой.

Имена всех победителей - лауреатов I, II, III степени, обладателей специальных дипломов жюри и приза зрительских симпатий - размещены на интернет-странице фестиваля "Медиасфера-2020", здесь же можно познакомиться с лучшими работами участников.

В статусе республиканского фестиваль-конкурс впервые проводился в 2019 году. Его организаторы - Министерство образования, Министерство информации, главное управление идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.-0-