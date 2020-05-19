Названы победители состязания на лучшего снайпера и команду в сухопутных войсках

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне 19-й отдельной механизированной бригады прошло состязание на лучшего снайпера, снайперскую пару и команду в сухопутных войсках. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Судейство возглавил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич. На первом этапе гвардейцы продемонстрировали навыки в индивидуальном зачете, на втором - определили сильнейшего в парном. На состязаниях оценивалось качество стрельбы, общий уровень боевой и физической подготовки каждого кандидата.
Финальным этапом соревнований стала снайперская эстафета всех команд-участниц. По результатам состязаний переходящий вымпел лучшего снайпера сухопутных войск Вооруженных Сил вручен гвардии рядовому Виктору Ковалеву (19 ОМБР). Лучшей снайперской парой сухопутных войск Вооруженных Сил стали рядовые контрактной службы Дмитрий Еганян и Антон Крашенников (11 ОМБР). Лучшей снайперской командой сухопутных войск Вооруженных Сил стали снайперы 11 ОМБР.-0-