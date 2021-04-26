Названы победители состязания на лучшего снайпера и команду в сухопутных войсках

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны итоги первенства на лучшего снайпера, снайперскую пару и команду в сухопутных войсках, проходившего на Гожском полигоне. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В состязании принимали участие команды снайперов 6-й, 11-й, 19-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад, а также команда сил специальных операций Вооруженных Сил. В каждую команду входило по шесть снайперов, которые прошли отбор в своих соединениях.

Состязание было организовано в три этапа. Сначала снайперы состязались в индивидуальном зачете, затем состоялось соревнование снайперских пар. Наиболее динамичной и зрелищной стала снайперская эстафета, которая подвела итог конкурса.

В первом этапе состязания - индивидуальном зачете - лучшим в сухопутных войсках стал военнослужащий 6-й ОМБР гвардии рядовой Вадим Смирнов. Его сослуживец гвардии рядовой Роман Бескоровайный занял второе место, а третьим был снайпер 120-й ОМБР гвардии рядовой Егор Гапоненко.

Во втором этапе состязания - парном зачете - первое место в упорной борьбе завоевала снайперская пара из 120-й ОМБР в составе гвардии ефрейтора Александра Герловского и гвардии рядового Егора Гапоненко. Вторыми стали их сослуживцы гвардии рядовые Александр Судас и Владислав Исаеня. Представители 11-й ОМБР гвардии ефрейтор Максим Колядич и гвардии рядовой Николай Еремейчик заняли третье место.

В третьем этапе состязания - снайперской эстафете - лучшей стала команда 6-й ОМБР, серебро завоевали снайперы 19-й ОМБР, а бронзу - гвардейцы 120-й ОМБР.

Грамоты и переходящие вымпелы победителям и призерам вручил главный судья соревнований генерал-майор Андрей Некрашевич. Он сообщил, что лучшие снайперы по итогам состязания будут включены в сборную команду Вооруженных Сил Беларуси, пройдут подготовку на сборе и представят нашу страну в конкурсе "Снайперский рубеж" на "АрМИ-2021".-0-