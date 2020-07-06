НББ подготовила тематическую выставку о компьютерной зависимости

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Опасные сети: о проблеме компьютерной зависимости" открылась в зале периодических изданий Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Современные компьютерные технологии с их безграничными коммуникативными, информационными, развлекательными возможностями, с одной стороны, являются мощным средством интеллектуального развития человека, с другой - средством разрушения личности, подменяющим мир реальных отношений и действий компьютерными моделями, блокирующим самостоятельность и свободу выбора, формирующим зависимость от игры", - рассказали в НББ.

Широко освещают проблемы компьютерной и интернет-зависимости публикации из журналов "Психология обучения", "Медицинский журнал", "Юстиция Беларуси", "Народная асвета". "Наиболее распространенными рисками информационной деятельности можно считать контентные - угрозы, исходящие от некачественных и вредоносных материалов (пропагандирующих противоправные действия, насилие, суицид, наркотики, экстремизм, терроризм), и коммуникационные - угрозы, возникающие в процессе межличностного взаимодействия пользователей интернета в чатах, соцсетях, форумах, блогах. Особенно опасны контакты с незнакомыми пользователями, совершающими преследование, насилие и шантаж (троллинг, кибермоббинг, кибербуллинг, груминг, вовлечение в группы смерти). О том, как вовремя распознать эти угрозы и защититься от них, расскажут материалы периодических изданий "Здаровы лад жыцця", "Пачатковае навучанне", "Минская школа сегодня", "Здоровье и успех", - добавили в библиотеке.

Всего на выставке представлено около 40 периодических изданий. Она будет работать по 28 августа.-0-