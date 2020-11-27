НББ улучшит условия доступа к информации для инвалидов по зрению

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси улучшит условия доступа к информации для инвалидов по зрению. Об этом журналистам сообщила заведующая сектором обслуживания научных работников отдела библиотечного обслуживания НББ Ольга Нестеревская, передает корреспондент БЕЛТА.

Для реализации творческих, интеллектуальных способностей людей с ограниченными возможностями важен доступ к информации. "Еще на стадии строительства нового здания библиотеки учитывались все требования безбарьерной среды. У нас есть пандусы, лифты, подъемники. Закуплены кресла-коляски и тифлооборудование для доступа к информации незрячих, слабовидящих пользователей. Однако безбарьерная среда не ограничивается только зданием. Что касается доступа к информации, мы много внимания уделяем инвалидам по зрению, поскольку это та категория, которой сложно не только добраться до библиотеки физически - таким людям сложно и даже невозможно получить доступ к визуальной информации. Национальная библиотека не комплектуется документами специального формата. Но мы работаем над тем, чтобы наши фонды стали доступны всем без ограничений. Именно поэтому закуплено оборудование, которое преобразует печатную или электронную информацию в звуковой формат", - отметила Ольга Нестеревская.

В этом году Беларусь присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и людей с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к опубликованным произведениям. "Уже составлен план реализации этого договора на 2021-2022 годы, согласно которому Национальная библиотека будет продолжать оказывать помощь в доступе к информации людям, которые не могут воспринимать ее визуально. К слову, библиотека, как информационный и социокультурный центр давно помогает людям, ограниченным в своих возможностях. Так, например, для колясочников, которые находятся в другом населенном пункте, у нас есть ряд полнотекстовых ресурсов, которые можно изучать удаленно", - подчеркнула завсектором.

Национальная библиотека в течении последних семи лет работает в направлении электронной доставки фрагментов документов в преобразованном формате для пользователей с инвалидностью по зрению. "В звуковой формат тексты мы преобразовываем по запросу наших пользователей. Всего таких запросов за этот год поступило около 90. Что касается социокультурной деятельности, то мы проводим адаптированные экскурсии для людей с особенными потребностями - людей с особенностями психофизического развития и незрячих. Мы и в дальнейшем планируем развивать эту работу", - добавила Ольга Нестеревская.-0-