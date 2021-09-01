Не менее 500 иностранных студентов планируется принять в БГМУ в этом году

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 500 иностранных граждан планируется принять в Белорусский государственный медицинский университет в этом году, сообщил журналистам ректор БГМУ Сергей Рубникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году в наш Белорусский государственный медицинский университет, 100-летие которого мы будем вскоре отмечать, поступили 963 студента. Кроме того, университет планирует принять не мене 500 иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящий момент уже зачислены более 300 студентов, планируется приезд в течение этого месяца еще 200, которые будут обучаться на первом курсе нашего университета. В целом ближе к октябрю с учетом и наших граждан, и иностранцев будет обучаться около 1,5 тыс. студентов. Это достаточно большая цифра", - сказал Сергей Рубникович.

Обучение в Беларуси востребовано у иностранных граждан, уверен ректор вуза. Много студентов приезжает из России, Израиля, Ирана, Индии, Шри-Ланки. Это основные страны, которые обеспечивают экспорт образовательных услуг БГМУ.

Традиционно среди самых популярных направлений - стоматология (конкурс в этом году составил более 3 человек на место). Проходной балл на стоматологическом факультете на бюджет - 387. Высокая конкуренция была также на лечебном (проходной балл - 356), фармацевтическом (365) факультетах. Кроме того, 25 человек поступили без вступительных испытаний. Это победители республиканских, международных олимпиад и др. Более 300 ребят закончили школу с медалью. "Я считаю, это лучшие из лучших в нашей стране. Ребята, которые приезжают из-за рубежа, при собеседовании также показывают достаточно высокий уровень своего образования", - добавил Сергей Рубникович.

Он напомнил, что в этом году военно-медицинский факультет реорганизован в военно-медицинский институт. Набраны 30 курсантов. С 1 августа они проходили сборы и с 1 сентября полноценно вступили в образовательную деятельность.

В июле этого года из стен университета выпустился 971 студент. Большая часть из этого количества сейчас проходит интернатуру в Минске и Минской области.

В следующем году планируется увеличивать число бюджетных мест с целевой подготовкой. "Если в этом году около 50% наших студентов поступали на целевую форму подготовки, то в следующем году эти цифры планируется довести до 80%. Это оправданно. Студенты, будущие врачи, достаточно охотно идут на эту форму обучения и потом едут работать на свои первые места", - отметил ректор БГМУ.

Сергей Рубникович уверен, что для многих вчерашних школьников поступление в медицинский вуз было мечтой, которая сбылась. Пройдет несколько лет - и они приобретут одну из самых престижных и востребованных профессий в мире. "Врач - это призвание, которому следуют на протяжении всей своей жизни. Вы видите, сколько сегодня врачи прилагают усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями. Но поверьте опыту старших коллег: ничто не сравнится с теми чувствами, которые испытываешь в результате своей работы, когда видишь спасенные жизни", - заключил он.-0-