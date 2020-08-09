Не надо создавать ситуацию, когда человек будет волноваться на участке - Ипатов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов отметил, что не надо создавать ситуацию, когда человек будет волноваться на участке и думать, что он сейчас закроется. Об этом он сказал в эфире СТВ, отвечая на вопрос о призывах голосовать ближе ко времени закрытия избирательных участков, сообщает БЕЛТА.

"Избирательные комиссии должны быть готовы к любым ситуациям, прежде всего с целью обеспечить право голосования. И мы на это их нацеливали, - сказал Вадим Ипатов. - Я, как и наш председатель, должен повторить, что не надо создавать ситуацию, когда человек будет волноваться и думать о том, что сейчас закроется избирательный участок".

"Учитывая то, что сейчас происходит, на мой взгляд, все-таки не будет такой ситуации, когда будем решать в конце дня как же все-таки людей запустить на избирательный участок или как-то другим образом помочь им реализовать свое право. Необходимо учитывать, что интерес большой. И прийти проголосовать нужно так, чтобы не мешать другим, но и свое право реализовать", - отметил Вадим Ипатов.

По его словам, последняя информация о явке должна быть после 20.00. Тогда же, после закрытия участков, будут озвучены результаты национального exit poll. Председатель Республиканского союза общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций" Павел Алексо в эфире СТВ рассказал, что специалисты уже получают результаты. Люди охотно идут на контакт.-0-