"Не настораживать нас это не может" - Вольфович о военной активности НАТО вдоль границ Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович отмечает наличие рисков в результате военной активности вдоль границ Беларуси. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Эта тема в числе прочих обсуждалась на прошедшем заседании Совета безопасности.

"Началось заседание Совета безопасности с рассмотрения вопросов и выводов из оценки военно-политической и стратегической обстановки, которая складывается на сегодняшний день вокруг границ Беларуси. К сожалению, данная обстановка постоянно вызывает напряжение, нагнетается, - заявил Александр Вольфович. - Это исходит из тех мероприятий, которые проходят на территории сопредельных государств, прежде всего, оперативной и боевой подготовки под эгидой США, блока НАТО, вооруженными силами сопредельных государств. Не настораживать нас это не может".

"Та интенсивность и количество мероприятий, учений, которые проходят на территории сопредельных стран, вызывает определенные военные риски. Не только в глубине сопредельных стран, но и вблизи границ Беларуси. Только за последнюю неделю отмечены 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси", - отметил государственный секретарь Совета безопасности.

По его словам, также на территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, ее прохода. "Оценка, разведка. Конечно, это все не может не вызывать беспокойства", - отметил он.

Александр Вольфович подчеркнул, что белорусскими ведомствами все эти вопросы отслеживаются и анализируются, вырабатываются адекватные меры реагирования. Прежде всего они связаны с охраной и усилением государственной границы, работой в пунктах пропуска, усилением боевого дежурства по противовоздушной обороне и другими мероприятиями, которые призваны обеспечивать военную безопасность страны.

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