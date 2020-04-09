Не несите беду в чужую семью - пульмонолог об ответственности каждого в нераспространении COVID-19

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая пульмонологическим отделением №2 6-й городской клинической больницы Минска Мария Журович в интервью БЕЛТА обратила внимание на личную ответственность каждого в противодействии распространению COVID-19.

"Мой призыв ко всем белорусам: в первую очередь нужно позаботиться о себе. Потому что мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но ваша жизнь и здоровье - в ваших руках. Нужно соблюдать все правила изоляции, разобщения, санитарно-гигиенические меры. Необходимо ограничить бесцельное хождение, посещение разных учреждений, заведений, магазинов. Без этого всего можно жить. А заразиться коронавирусом, подхватить инфекцию можно в любом месте, надо быть к этому готовым. Причем заражение может пройти незаметно, в этом коварство заболевания", - отметила Мария Журович.

По ее словам, врачам приходится сталкиваться с тем, что заболевает целая семья, начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми. "Порой если бы человек соблюдал все необходимые меры, рекомендованные Минздравом, то во многих случаях это позволило бы предупредить заболевание или избежать его. Люди не понимают, что они в ответе не только за себя, а могут нести беду в чужую семью. Болезнь не выбирает. Она приходит незаметно, неожиданно, и каждый думает, проявляя беспечность, что она его не коснется. А это совершенно не так. Во многих случаях болезнь протекает легко, с минимальными клиническими признаками. У кого-то есть незначительные респираторные проявления в виде температуры, першения в горле, люди на это не обращают внимания. Порой и не хотят думать о том, что они больны. Но они уже могут передать это заболевание в первую очередь своим близким. Самые уязвимые - их пожилые родители, бабушки и дедушки", - рассказала пульмонолог.

Мария Журович добавила: каждый из нас, проявляя социальную ответственность, может тем самым защитить медработников. "Защита медицинских работников - это сегодня основная цель, потому что медики находятся на передовой. Сейчас нет разных специальностей, есть одна основная - врач, от работы которого зависит то, с каким результатом мы выйдем из этой сложной ситуации, за какой период времени мы справимся и победим коронавирус и от каких неблагоприятных моментов мы можем многих людей оградить, чтобы спасти им жизнь. Что касается нашей больницы, то после инфекционной клинической больницы №1 она была задействована для лечения пациентов с COVID-19 и приема контактов первого уровня. Еще в конце февраля у нас было предпринято много мер, сделано очень много правильных шагов для того, чтобы оградить медицинских работников, создать условия, чтобы они были здоровы и оставались в строю. Потому что если любой врач выходит из строя, то за собой он тянет цепочку других своих коллег. В итоге мы можем столкнуться с очень серьезными последствиями", - заявила она.-0-