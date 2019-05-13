Не оставляйте личные данные на сайтах с опросами

В интернете появились объявления, в которых от имени кредитно-финансовых институтов звучит призыв принять участие в опросах и получить за это вознаграждение. ОАО "Белинвестбанк" предупредил своих клиентов, что целью таких опросов является получение данных вашей платежной карточки и в последующем доступа к денежным средствам, хранящимся на ней. Следуйте простым правилам , которые обеспечат вашу финансовую безопасность.

Не оставляйте личные данные на сомнительных ресурсах. Помните, информация о рекламных кампаниях и акциях, проводимых банками, распространяется через официальные аккаунты учреждений в социальных сетях и корпоративные сайты. Обращайте внимание на доменное имя и интерфейс ресурса.

Белинвестбанк напоминает, что для безопасности ваших денежных средств категорически запрещено сообщать третьим лицам, включая лиц, представляющихся сотрудниками банка, данные платежной карточки:

полный номер,

срок действия,

CVC/CVV код,

коды подтверждения,

пароли 3D-Secure.

Не предоставляйте сведения, касающиеся вашей учетной записи в каналах дистанционного обслуживания: Интернет-банкинге и Мобильном банкинге. Ценность для мошенников представляют:

логин,

пароль,

сеансовый ключ.

В случае обнаружения подозрительных транзакций незамедлительно свяжитесь с сотрудниками банка по телефонам контакт-центра, указанным на обратной стороне вашей карточки, и заблокируйте ее.

Финансовая безопасность зависит не только от надежности платежных систем и каналов дистанционного обслуживания, но и от вашей внимательности!

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