Не покупать на остановке и в разрезанном виде - специалисты о правилах выбора арбузов

В Беларуси принято считать, что сезон арбузов начинается в августе, но уже сейчас прилавки магазинов и рынков ломятся от сочных плодов. Многие делают покупки у продавцов, торгующих на остановках и обочинах дорог: так, мол, быстрее и дешевле. Корреспонденты БЕЛТА пообщались со специалистами и узнали, почему не нужно брать арбузы в переходе и чего может стоить такая экономия.

Топ-3 правил выбора арбуза от врача-гигиениста

"С самого начала сезона мы контролируем торговые объекты, которые осуществляют реализацию арбузов, - говорит врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Советского района" Ольга Пилат. - К сожалению, в Беларуси по-прежнему существует проблема несанкционированной торговли. Мы всем настоятельно рекомендуем не покупать эту продукцию в неразрешенных местах. Дело в том, что продавцы, торгующие на остановках общественного транспорта, на обочинах дорог, в других неофициальных точках зачастую не имеют медицинских справок и документов, отражающих качество и безопасность арбузов, у них нет результатов лабораторного контроля на содержание нитратов, которые могут нанести здоровью человека вред".

Важный момент: покупатель не знает, где и в каких условиях хранились плоды. Может, они находились в гараже, где содержатся бензин, масло и другие токсичные жидкости. "Они соприкасаются с арбузом и впоследствии не могут быть удалены с поверхности плода мытьем и обработкой. Да, можно сэкономить 5 мин своего времени или какую-то небольшую сумму денег, но при этом создать огромный риск для своего здоровья", - подчеркивает врач-гигиенист.

Во-вторых, не стоит покупать половинку арбуза. Когда плод разрезают, микроорганизмы с ножа попадают на мякоть, содержащую фруктозу, сахарозу и являющейся питательной средой для микроорганизмов. Начинается размножение бактерий. Человек съедает кусочек арбуза, бактерии попадают внутрь организма и могут взывать различные кишечные заболевания (в зависимости от вида микроорганизма и от дозы). В некоторых случаях человек может даже попасть в инфекционную больницу.

"Иногда торговцы говорят, что разрезают арбуз, покрывают пленкой и используют в качестве образца. Но бывают случаи, когда такие половинки продают. Покупателям важно помнить, что купить половинку арбуза можно только в стационарных торговых объектах - магазинах, гипермаркетах, где идет обработка инвентаря и самого арбуза. В остальных случаях продавцы не имеют права разрезать и продавать часть плода", - напоминает Ольга Пилат.

В-третьих, арбуз не должен быть гнилым, иметь трещины, помятости. Если есть нарушение целостности кожуры, то микроорганизмы могут поступать внутрь. Все время, пока он будет храниться, внутри будут происходить процессы гниения, брожения. Употребление такого плода тоже может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.

Почему арбуз лучше купить на рынке, чем на обочине дороги

Многие в поисках самого сочного арбуза отправляются на рынок. Для более близкого знакомства с тем, какой путь преодолевает арбуз на пути к покупателю, отправляемся на рынок "Лебяжий" торгового дома "Ждановичи".

Здесь нас встречает инспектор фитосанитарного контроля Минской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Михаил Позняк. По его словам, на рынке все торговые объекты имеют документы, удостоверяющие качество и безопасность продуктов, в торговую зону без соответствующего акта не сможет попасть ни одна машина.

Алгоритм такой. На парковку рынка прибывает машина с арбузами. Представитель фитосанитарного контроля получает у торговца документы, сопровождающие груз, досматривает товар, выписывает акт гарантийного фитосанитарного контроля белорусского образца, на основании которого и ведется торговля. К тому же продукция проходит лабораторный контроль: арбузы проверяют на нитраты, пестициды, токсичные элементы. Используется метод ph-контроля, благодаря которому удается установить точные уровни веществ. По словам Ольги Пилат, в настоящее время в Беларуси превышений по нитратам не выявлено.

Таким образом, плоды проходят контроль качества дважды: сначала у себя в стране, потом - в Беларуси на рынке. И только после получения всех заключений транспорт с товаром может попасть в торговые ряды. Такой контроль дает свои результаты: с начала года в администрацию ТД "Ждановичи" жалоб от покупателей на качество продуктов не поступало.

Как найти самый сочный арбуз? Слово продавцу

Засматриваемся на яркие арбузы, аккуратно разложенные на высоких поддонах под большим зонтиком. Это вотчина уроженца Витебской области Эльвира. Свою продукцию парень привез из Краснодарского края. Интересуемся у него, как выбрать идеальный арбуз.

"Это очень сложный вопрос. Есть стереотип, что по звуку от стука по арбузу можно определить, хороший ли он. Но это не так: невкусный арбуз может звучать звонко, а идеальный арбуз при стуке может издавать глухой звук, потому что глубоко внутри в мякоти есть небольшая трещина. По хвостику тоже не определишь: если у плода зеленый хвост, то он еще немного не готов, а если сразу отрывается, то хороший. Но со вкусом это никак не связано. Многое зависит от сорта арбуза. Ранние розовые из Казахстана очень вкусные, хоть и не яркие. Сейчас продаем краснодарские арбузы: хорошие сорта "Соренто", "Атаман". Настоящий арбуз должен быть по весу больше 8-10 кг. Чем он больше, тем лучше", - подытоживает продавец.

В доказательство своих аргументов Эльвир тут же разрезает огромный арбуз, издающий при стуке глухой звук. Внутри в мякоти оказывается маленькая трещина, но вкус умопомрачительный.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

ФОТО Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-