Не прошедшие аккредитацию подразделения медучреждений изменят профиль деятельности

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдельные подразделения медицинских учреждений, которые не пройдут аккредитацию, будут вынуждены поменять свой профиль деятельности, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич в пресс-центре БЕЛТА.

"Отделение, которое не прошло аккредитацию, будет вынуждено поменять свой профиль деятельности, в целом учреждение закрываться точно не будет", - сказала Валентина Курсевич.

Процедура медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения предусмотрена законопроектом "Об изменении Закона Республики Беларусь "О здравоохранении", который готовится к первому чтению на весенней сессии. Она позволит определить соответствие лечебно-диагностических возможностей государственных медучреждений условиям и видам оказываемой ими медпомощи. Предполагается, что аккредитацию должны будут пройти все государственные организации здравоохранения до 1 января 2023 года. Для частных форм пока остается лицензирование.

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