Не сбиться с пути, или Особенности тихой охоты

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Как ни странно, но среди заблудившихся в лесу немало опытных грибников. В основном "потеряшки" - люди пожилого возраста, далеко не новички в сборе даров леса. А излишняя уверенность в себе может сыграть злую шутку - грибники со стажем не боятся заходить глубоко в чащу. Дело в том, что часто они, увлекшись, не замечают, как теряют ориентиры даже в знакомых местах. Не все истории потерявшихся имеют счастливый конец, но подавляющее большинство из них спасателям все же удается найти живыми и невредимыми. Тем не менее нужно помнить: в лесу все факторы играют против человека, поэтому очень важно взять с собой все необходимое.Даже в однодневный поход стоит захватить из дома компас - он поможет безошибочно ориентироваться в лесу. Телефон следует заранее полностью зарядить и не забыть взять к нему внешний аккумулятор. Если заблудитесь, спасатели смогут быть с вами постоянно на связи - процесс поисков значительно ускорится. Именно с помощью телефона 14 августа глава семьи, потерявшейся вблизи деревни Вороны Поставского района, помог работникам МЧС существенно сузить зону поиска, просто прислав по мобильной сети свою геолокацию.Нож, спички или зажигалка - бесценны, если в лесу придется заночевать. Запаситесь водой и немного - едой: положите в рюкзак что-то легкое, но высококалорийное, например, пару плиток шоколада. Они помогут быстро восстановить силы и продолжить путь, если устали. Обязательно возьмите лекарства, которые принимаете каждый день, и фонарик, чтобы ориентироваться в темноте. Не забудьте про теплые вещи: кофту, куртку, шапку и непромокаемую обувь. Одна из распространенных ошибок - отправляться в лес в камуфляжной одежде. В ней потерявшегося крайне сложно заметить. Надежнее быть в яркой одежде, тогда человека увидят даже с воздуха на открытой местности. Самый простой вариант - сигнальный желтый жилет.Перед походом в лес не забудьте предупредить родных, куда направляетесь. Назовите район, деревню и расскажите, с какого края планируете зайти в чащу. Если вы, потерявшись, останетесь без связи, именно эта информация спасет вам жизнь.Пока не углубились в чащу, возьмите компас и запомните, с какой стороны находится выход из леса. Стрелка компаса никогда не меняет направление. Обращайте внимание на предметы-ориентиры - например, огромное поваленное дерево. Оставляйте следы по ходу движения: используйте одежду, палки, чтобы, проходя мимо, увидеть, что уже были здесь. Это поможет и спасателям найти вас.В лесу двигайтесь только по тропинкам и просекам, иногда сходя с них вправо и влево. Старайтесь не углубляться в самую чащу. И уж точно остерегайтесь звериных троп, над которыми ветви смыкаются на уровне груди. Встречу с медведем в "грибное турне" включать не рекомендуем.Если вы все же потерялись, первым делом успокойтесь. Паника только усугубляет положение: человек начинает метаться и уходит от знакомых троп. Остановитесь и осмотритесь, вслушайтесь в звуки. Доносящийся издали лай собак (слышен на расстоянии 2-3 км), голоса людей, гул работающей техники, железной дороги (идущий поезд слышно на расстоянии до 10 км) могут подсказать направление движения. Часто именно по звукам люди сами выбираются из леса.Но если вы позвонили спасателям и вас ищут, лучше оставаться на месте, развести огонь. Дым поможет вас отыскать. Можно стучать время от времени по дереву палкой, эти звуки слышны на большие расстояния.Если сотовый оказался разряженным и позвонить в 112 возможности нет, придется искать путь самостоятельно. Старайтесь ориентироваться по солнцу: для этого необходимо помнить, в каком направлении ближайший населенный пункт или откуда вы пришли. Ранним утром солнце находится на востоке, ближе к полудню перебирается на юг, к 19 часам опускается к западу. Если ночное небо безоблачно, можно отыскать Полярную звезду, которая покажет направление на север.Разделите еду и воду на небольшие порции, ведь неизвестно, сколько времени вы проведете в лесу. Если на пути уперлись в болотистый участок леса, меняйте направление. Углубляться в болото - опасно для жизни. А вот если увидели линии электропередачи, просеки, тропинки - сворачивайте смело в их направлении. Это верный путь к людям.Если вы заблудились в лесу и уже темнеет, займитесь обустройством ночлега. Постройте каркас шалаша из веток в сухом ровном месте, подстелите листву и хвою - они помогут не замерзнуть, разведите костер.Большинство любителей лесных даров уверены: они знают, какие грибы нужно собирать, как их хранить и готовить. Вот только каждый год к медикам поступают люди с тяжелыми отравлениями. Спросили у специалиста, как не оказаться на больничной койке после тихой охоты.Врач-гигиенист санитарно-эпидемиологического отдела ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района города Минска" Наталия Чернявская подчеркивает: знаний о том, как выглядят бледная поганка и мухомор, недостаточно для полной безопасности. Даже съедобные грибы, являясь скоропортящимися продуктами, при неправильном хранении и кулинарной обработке могут вызвать отравления. При его первых признаках нужно сразу вызвать скорую."Не занимайтесь самолечением и не принимайте никакие препараты. Единственное, что вы можете сделать до приезда врачей, - промыть желудок. Один за одним выпейте 6 стаканов чистой кипяченой воды, а после вызовите рвоту. Продолжать следует до тех пор, пока не будет выходить вода без примесей пищи", - советует специалист.1. Главное правило в лесу: не знаешь - не бери. Кладите в корзинку только хорошо знакомые грибы. Они не должны быть поломанными или червивыми. Проходите мимо старых и грибов-переростков. В них есть продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм.2. Не собирайте грибы в городских парках, скверах, дворах, вдоль автомобильных и железных дорог, вблизи промышленных предприятий. Они накапливают ядовитые вещества, в том числе соли тяжелых металлов и радионуклиды, канцерогены. Не покупайте грибы с рук, особенно в местах несанкционированной торговли.3. Свежие грибы долго хранить нельзя, тем более в тепле. Не поленитесь заняться ими сразу после возвращения из леса: разберите по видам, переберите, очистите от земли и листьев, по возможности снимите кожицу (особенно у маслят и сыроежек), приготовьте. Чтобы земля, песок и листья легче снимались, замочите на 10-15 минут в соленой воде, затем тщательно промойте в питьевой, сменив ее не менее 3-5 раз. Самый оптимальный способ переработки грибов - варка (около часа) и дальнейшее замораживание. В морозильной камере при температуре минус 18-23 градуса они могут храниться до года. Если такой вариант не подходит, храните их сухими.4. Не стоит закатывать грибы в банки с металлическими крышками - лучше плотно закрывать бумагой и хранить в холоде. Все дело в спорах возбудителя ботулизма, которые могли попасть на гриб из почвы. В бескислородной среде они прорастают и развиваются, образуя очень сильный токсин. Если гриб из закатки был плохо очищен от земли или недостаточно промыт, съев его, вы можете попасть в больницу с пищевым отравлением.5. Не увлекайтесь грибами, ведь они являются тяжелой пищей, и не совмещайте с алкоголем. Не стоит кормить ими детей до 7 лет, поскольку ферментная система малышей несовершенна. Исключить из рациона грибы нужно и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.Газета "7 дней".-0-