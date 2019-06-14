Не только IT-специалисты: эксперт назвал профессии будущего в Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. IT-специалисты, водители, инженеры, бухгалтеры будут востребованы в Беларуси в ближайшей перспективе. Об этом заявил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун во время круглого стола БЕЛТА.

"Вопрос профессий будущего важен в первую очередь для молодых людей, которые сегодня решают, куда поступать. Я думаю, будут нужны IT-специалисты, инженеры. В последнее время снова становятся востребованными гуманитарные профессии: медики, работники социальной сферы, психологи", - отметил Олег Токун.

Чтобы предсказать актуальные профессии на 2019-2020 годы, Минтруда разработало прогноз баланса трудовых ресурсов на перспективу с целью снижения дисбаланса спроса и предложения. Как пояснил начальник управления политики занятости, работа в этом направлении началась еще в 2018 году.

"Была переформатирована система прогнозирования потребности экономики в кадрах, четко распределены функции госорганов. Министерство экономики занимается демографическим прогнозом, Министерство труда и социальной защиты готовит прогноз потребности экономики в кадрах, Министерство образования формирует контрольные цифры приема в учебные заведения на основании всех этих документов. Это достаточно сложная научно обоснованная методика. По большому счету, это опрос нанимателей, каким они видят свое развитие в будущем, в каких специалистах будут нуждаться, а какие через 5 лет не будут нужны", - рассказал он.

Результаты опроса показывают, что наниматели будут нуждаться в водителях (в первую очередь грузовых автомобилей), работниках сферы обслуживания (что закономерно, потому что каждый год доля работающих в этой сфере увеличивается). Будут востребованы квалифицированные рабочие в сфере промышленности и строительства, инженеры различных направлений.

Неожиданным для исследователей стала будущая востребованность специалистов в области бухучета, поскольку было время, когда бухгалтеры стали пользоваться меньшим спросом в связи с развитием информационных технологий.-0-

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