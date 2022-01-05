Не за счет чужих посольств и государств: Марзалюк о важности проекта обновленной Конституции

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной Конституции дает новые лифты для тех, кто хочет здесь и сейчас в своей стране самореализовываться, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

"Необходимость изменений Конституции обусловлена изменениями белорусского общества. Оно повзрослело, стало более самодостаточным, и новый проект дает новые лифты, в том числе для тех, кто хочет здесь и сейчас в своей стране самореализовываться, в том числе в политической сфере. Не при помощи напалма, терактов, уничтожения своих близких, не за счет чужих посольств и чужих государств", - сказал Игорь Марзалюк.

По его словам, в любой цивилизованной стране знают, что та политическая сила, которая финансируется из чужих офисов, не считается национальной силой. "И политик не может себя постулировать как национальный политик. Любой, кто кормится с чужой руки, любой, кто танцует тарантеллу возле чужого посольства и клянчит деньги на политическую деятельность, он как минимум актор внешнеполитического влияния", - отметил он.

Изменяя Конституцию, мы задаем новый этап развития белорусского государства, подчеркнул Игорь Марзалюк.-0-

Фото Максима Гучека