Не забывается такое никогда: последний звонок, выпускной, прощание со школой - в архивных фото БЕЛТА

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьная пора - лучшее время, которое на всю жизнь оставляет нам яркие и теплые воспоминания о детстве и ранней юности.

Последний школьный день выпускников, 1989 год

Это новые открытия и нужные знания, прекрасные учителя и верные друзья, первая любовь и последний звонок, выпускной и… новая взрослая жизнь, к которой нас готовит именно школа. Потому прощаться с ней нелегко и волнительно.

Выпускной бал в витебской гимназии №8, 2019 год

И сегодня для выпускников Беларуси именно такой день: по всей стране пройдут выпускные вечера. Предлагаем окунуться в эту особую атмосферу: последний звонок, выпускной, прощание со школой - в архивных фотографиях БЕЛТА.-0-

Более 50 суворовцев стали выпускниками минского училища, 2020 год

Последний школьный звонок у выпускников, 1992 год

Последний звонок прозвучал для выпускников витебской гимназии №7, 2012 год

В Беларуси более 3% выпускников 11-х классов получили золотые или серебряные медали, 2013 год

У одиннадцатиклассников СШ № 4 столицы - последний звонок, 2009 год

Выпускной в Минском военном суворовском училище, 2019 год

Минским суворовцам вручили выпускные погоны, 2019 год

Последний звонок в Бресте, 2021 год

Последний звонок в столичной гимназии №11, 2011 год

Последний звонок в столичной гимназии №11, 2011 год

Выпускники 11 "А" средней школы №4 г. Минска с классным руководителем Ириной Назаренко, 2009 год

Последний звонок в столичной гимназии №56, 2012 год