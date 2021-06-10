Не забывается такое никогда: последний звонок, выпускной, прощание со школой - в архивных фото БЕЛТА

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьная пора - лучшее время, которое на всю жизнь оставляет нам яркие и теплые воспоминания о детстве и ранней юности.
Последний школьный день выпускников, 1989 год
Это новые открытия и нужные знания, прекрасные учителя и верные друзья, первая любовь и последний звонок, выпускной и… новая взрослая жизнь, к которой нас готовит именно школа. Потому прощаться с ней нелегко и волнительно.
Выпускной бал в витебской гимназии №8, 2019 год
И сегодня для выпускников Беларуси именно такой день: по всей стране пройдут выпускные вечера. Предлагаем окунуться в эту особую атмосферу: последний звонок, выпускной, прощание со школой - в архивных фотографиях БЕЛТА.-0-
Более 50 суворовцев стали выпускниками минского училища, 2020 год
Последний школьный звонок у выпускников, 1992 год
Последний звонок прозвучал для выпускников витебской гимназии №7, 2012 год
В Беларуси более 3% выпускников 11-х классов получили золотые или серебряные медали, 2013 год
У одиннадцатиклассников СШ № 4 столицы - последний звонок, 2009 год
Выпускной в Минском военном суворовском училище, 2019 год
Минским суворовцам вручили выпускные погоны, 2019 год
Последний звонок в Бресте, 2021 год
Последний звонок в столичной гимназии №11, 2011 год
Последний звонок в столичной гимназии №11, 2011 год
Выпускники 11 "А" средней школы №4 г. Минска с классным руководителем Ириной Назаренко, 2009 год
Последний звонок в столичной гимназии №56, 2012 год