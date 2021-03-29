29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие дожди и слабый туман ожидаются в Беларуси 30 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер будет южный, юго-западный, 4-9 м/с, днем по северу - порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов, по западной половине - плюс 5-7. Днем воздух прогреется до плюс 8-14 градусов.-0-

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