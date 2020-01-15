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15 января 2020, 11:29

Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 16 января

Фото из архива
Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 16 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, по северу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем будет 1-6 выше нуля.-0-

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