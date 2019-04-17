17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В предстоящие сутки ожидается переменная облачность. В ночные часы местами по югу Брестской и Гомельской областей пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем порывы усилятся до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, днем ожидается 11-16 тепла.-0-
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