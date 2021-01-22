Небольшой дождь и до +7°С ожидается в Беларуси 23 января

Фото из архива
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой дождь и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Местами ожидается туман, ночью и утром - слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер южный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 1-7 градусов выше нуля.-0-