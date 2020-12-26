Небольшой снег, гололедица и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 27 декабря

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица, снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 27 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдет кратковременный снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ожидается западный с переходом на южный умеренный, днем по западу местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 2 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь