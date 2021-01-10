Небольшой снег и до -15°С ожидается в Беларуси 11 января

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и до 15 градусов мороза ожидается в Беларуси 11 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается без существенных осадков, утром и днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по юго-западу до минус 15 по северу страны. Днем будет от нуля до минус 6 градусов, по северо-востоку - до 8 градусов мороза.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь