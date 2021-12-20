Небольшой снег и до -18°С ожидается в Беларуси 21 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег, гололедица и до 18 градусов мороза ожидается в Беларуси 21 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит минус 8-14 градусов, при прояснениях - 15-18 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 4 градусов по юго-западу до минус 12 по северо-востоку.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь