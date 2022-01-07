Фото из архива
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 8 января. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки в стране прогнозируется переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь ночью местами по северу пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью составит минус 4-10 градусов, днем - 1-6 ниже нуля.-0-
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь