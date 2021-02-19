19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Неделя аспиранта" стартует 22 февраля в БГУ. К участию приглашаются белорусские и китайские аспиранты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В течение недели пройдут более 10 мероприятий, в числе которых семинары, круглые столы и консультационные часы. Они направлены на популяризацию исследовательской деятельности, налаживание связей в научном сообществе и экспертную поддержку по написанию и защите диссертации", - рассказали в пресс-службе.

С 22 по 24 февраля состоится цикл семинаров на тему "Методология диссертационного исследования". Ученые БГУ расскажут о проблематике и структуре диссертации, методических требованиях к ее оформлению и содержанию. Среди спикеров профессор, заведующий кафедрой медиалингвистики и редактирования Виктор Ивченков, профессор кафедры периодической печати и веб-журналистики Олег Слука и доцент данной кафедры Александр Градюшко, доцент кафедры литературно-художественной критики Людмила Саенкова-Мельницкая.

Персональные телефонные консультации по вопросам диссертационных исследований для всех желающих аспирантов пройдут 22 февраля. Темами обсуждения 23 февраля станут критерии отбора статей для публикации в научном журнале, способы их продвижения, а также технология составления библиографического списка. Также в этот день пройдет лекция официального представителя компании "Антиплагиат" в Беларуси Ирины Стрелковой. Она расскажет о проблеме некорректных заимствований в научных текстах и программах по проверке работ на уникальность.

Требования к написанию магистерской и кандидатской диссертаций рассмотрят 24 февраля во время работы круглого стола для китайских аспирантов и магистрантов. Мероприятие пройдет при участии китайского переводчика. Также в этот день обсудят вопросы организации работы над кандидатской диссертацией, карьерные перспективы в научной сфере, построение эффективного взаимодействия с научным руководителем и технологии успешного публичного выступления. Участниками дискуссии станут декан факультета журналистики Ольга Самусевич и ее заместитель по научной работе Наталья Зубченок, председатель Совета молодых ученых Виктория Коршук, методист отдела аттестации кадров высшей квалификации Главного управления науки БГУ Наталья Кветковская, а также преподаватели, магистранты и аспиранты.

Мероприятия пройдут в очном и дистанционном формате на платформе Zoom. Организаторами события выступают факультет журналистики и Совет молодых ученых БГУ.-0-