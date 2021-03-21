Неделя экологии стартует 22 марта в БГУ

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя экологии стартует 22 марта на факультете международных отношений БГУ. Она направлена на формирование у молодежи эколого-нравственной культуры и мышления. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются студенты всех факультетов вуза. На протяжении недели организуют пять тематических мероприятий. "Откроется программа дебатами на тему "Негативное влияние COVID-19 на экологию" на английском языке. Участники представят свои аргументы, поддерживающие или опровергающие заявленное утверждение, и смогут оспорить доводы оппонентов", - рассказали в пресс-службе.

Публичные выступления SRC ECO-talks состоятся 23 марта. Спикеры представят свои доклады на экологическую тематику. Также гости мероприятия поделятся личным опытом построения экобизнеса, расскажут об осознанном отношении к экологическим проблемам и о том, как развить свое дело без вреда для окружающей среды.

Экоквест состоится 25 марта. Он предполагает шесть увлекательных заданий, в рамках которых участники смогут проверить свои смелость, ловкость и интеллектуальные способности. Завершится неделя 26 марта показом кинофильма на тему осознанного потребления. После просмотра пройдет дискуссия с ведущими специалистами центра экологических решений Ecoidea.by. Кроме того, свою эрудицию в области экологии можно будет проверить, ответив на вопросы эковикторины в социальной сети Instagram. -0-