Неделя финансовой грамотности началась в Беларуси

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя финансовой грамотности стартовала в Беларуси с символического удара в биржевой колокол и экскурсии старшеклассников на Белорусскую валютно-фондовую биржу (БВФБ), передает корреспондент БЕЛТА.

"Более 170 стран проводят такие мероприятия, в каждой стране Неделю финансовой грамотности открывает валютно-фондовая биржа, и Беларусь не исключение. В целом за 2018 год БВФБ провела более 40 мероприятий для детей и молодежи, в которых приняли участие более тысячи человек. С начала этого года уже прошло более 10 таких мероприятий. Для нас это очень важная функция и миссия, ведь биржа является центральным инфраструктурным элементом финансового рынка", - отметил председатель правления БВФБ Андрей Аухименя.

Андрей Аухименя

Сегодня на бирже молодым людям в интерактивной форме расскажут о фондовом и валютном рынках, рынке ценных бумаг, функциях национального форекс-центра, депозитных аукционах и многом другом. "Сегодня интерес к финансовой грамотности и финансовым инструментам есть, но он пока минимальный. Мы пытаемся через эти мероприятия совместно с Национальным банком популяризировать мероприятия для знакомства с фондовым и в целом финансовым рынком", - добавил Андрей Аухименя.

Международная Неделя финансовой грамотности 2019 (Global Money Week) продлится в Беларуси, как и во всем мире, по 31 марта. Традиционно к ней присоединяются коммерческие банки, лизинговые и другие организации. Цель многочисленных мероприятий Global Money Week - познакомить молодых людей с правилами финансового поведения, дать полезные советы о том, как разумно тратить и сберегать деньги, расширить знания о возможностях получения дохода.

История Global Money Week началась в 2012 году, когда была создана Международная организация финансового образования детей и молодежи Child and Youth Finance International (CYFI), одной из инициатив которой и стало проведение во всем мире Недели финансовой грамотности. Беларусь одной из первых стран Восточной Европы поддержала эту образовательную инициативу.-0-

Фото Геннадия Жинкова