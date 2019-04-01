Неделя леса пройдет в Беларуси 13-20 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Неделя леса" пройдет в Беларуси с 13 по 20 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Во время акции, которая проходит по инициативе Министервтва лесного хозяйства, каждый желающий сможет внести свой вклад в озеленение страны. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании участвовать в акции. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров посадочным материалом и необходимым инвентарем", - рассказали в пресс-службе.

В Беларуси продолжается сезон весенних лесокультурных работ. Только за последнюю неделю лесохозяйственные учреждения страны создали более 8,3 тыс. га лесов. С начала года лесоводы высадили уже 14,5 тыс. га лесных культур. Наиболее активно работа по созданию лесов ведется в Гомельской области: этой весной новые лесные культуры появились на площади 7,7 тыс. га. Особое внимание уделяется восстановлению участков усохших насаждений.

В пресс-службе напомнили, что в 2019 году лесхозы планируют создать 33,1 тыс. га лесов, основная часть будет высажена весной.

Сегодня Беларусь входит в десятку самых лесных стран Европы. Уровень лесистости страны с 1945 года достиг максимального значения и составляет 39,8%. Ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тыс. га леса, при этом акцент делается на создании смешанных лесных культур (две и более древесные породы). В 2018 году по такому принципу было создано более 90,9% новых лесов. Это позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам.-0-