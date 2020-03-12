12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская добровольная акция "Неделя леса" пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В этом году акция состоится уже в 13-й раз. Ежегодно она объединяет все большее количество людей и точек на карте страны. В 2019-м в "Неделе леса" приняли участие более 52 тыс. человек. Всего за семь дней акции волонтеры вместе с лесоводами высадили более 29 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза. Добровольцы также занимались уборкой мусора (всего было убрано 2905 кубометров), реставрировали места массового отдыха (к летнему сезону подготовили 207 объектов). Работы проводились на 2613 объектах.

Главная цель акции - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент делается на работе с подрастающим поколением. Присоединиться к "Неделе леса" может каждый, для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании, а лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.

Инициатором акции "Неделя леса" традиционно выступает Министерство лесного хозяйства. В этом году она будет приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Великой Победы.-0-