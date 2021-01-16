Неделя медиабезопасности прошла в лицее МЧС

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя медиабезопасности прошла в Специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС. Ее цель - повышение уровня цифровой грамотности и информационной безопасности среди учащихся, педагогов, офицеров и работников учреждения образования. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

"В течение недели для участников прошли семинары, брифинги, дискуссии, игры-викторины, цифровые марафоны, творческие конкурсы и интерактивные вебинары. Организатором выступил сектор технических средств обучения учебного отдела лицея", - рассказал Андрей Садовский.

Во время недели медиабезопасности прошла также конференция "Сетевая активность педагогов посредством образовательных цифровых платформ и онлайн-приложений", где педагоги обменялись опытом использования инновационных площадок, представляющих дистанционное взаимодействие педагога и учащихся.

К слову, вопросам повышения уровня цифровой грамотности и информационной безопасности среди учащихся в лицее МЧС уделяется особое внимание. Так, специалисты сектора технических средств обучения учебного отдела лицея ввели в практику проведение с первокурсниками в игровом формате уроков по медиабезопасности, где лицеистов знакомят с положительными и отрицательными сторонами глобальной паутины, а также рассказывают об опасностях, с которыми можно столкнуться в виртуальной среде.-0-