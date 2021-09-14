14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя народного единства стартовала в БГУ. Приурочено мероприятие к Дню народного единства, который празднуется 17 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На факультетах, подразделениях и в общественных организациях пройдет около 40 тематических мероприятий: выставки, фотоэкспозиции, диалоговые площадки, семинары, встречи с известными людьми, ветеранами, представителями религиозных конфессий. Все акции организуют с целью национального единения, сохранения и популяризации духовных ценностей белорусов.

Откроется цикл проектом Союза женщин БГУ "Беларускiя майстры: iмёны вядомыя i невядомыя". Инициатива направлена на знакомство в формате онлайн-выставок с творчеством художников, скульпторов, мастеров уникальных техник. Первая экспозиция откроется сегодня и будет посвящена резчику по дереву и кости Казимиру Карпенко. Выставку составят скульптуры малых форм в стиле нэцкэ, со сказочными и северными мотивами, коллекция тростей и посохов, а также экспонаты из производственных отходов. Среди мастеров будут сотрудники и выпускники БГУ. К слову, следующая выставка расскажет о творчестве в области ниточного дизайна доктора химических наук, заслуженного деятеля науки Беларуси, декана химического факультета в 1973-1978 и 1995-2005 годах Геннадия Браницкого.

Заявлен проект исторического факультета "Диалог культур и религий как основа народного единства". В храме-памятнике в честь Всех святых 16 сентября состоится молитва за мир и единство в Беларуси, возложение цветов в крипте храма, а также круглый стол "Сохранение исторической памяти в традиционных конфессиях Республики Беларусь".

Продолжат тематику дня семинары, на которых выступят белорусские историки и расскажут о формировании белорусской государственности и обосновании учреждения 17 сентября как Дня народного единства.

Круглый стол "История. Народ. Государство" затронет проблемы формирования белорусской этнической территории и белорусского народа, появления национальных меньшинств, развития белорусской государственности от раннего средневековья до современности. Заседание пройдет 17 сентября на историческом факультете. В этот же день на ФПМИ организуют экспозицию "Достойные потомки нашей страны". Для студентов создадут стилизованную зону просмотра с проектором документальных материалов о выдающихся людях, которые внесли значительный вклад в развитие науки, образования и укрепление имиджа БГУ.

Сотрудники факультета географии и геоинформатики для учеников столичных школ проведут 18 сентября квест "Единство в географии". Школьникам предстоит ответить на вопросы, касающиеся истории факультета и Дня народного единства.

Тематические мероприятия также пройдут в Студенческом городке БГУ. В восьми общежитиях в течение недели организуют выставку информационных плакатов и стенгазет, исторических материалов и фотографий, мастер-класс, круглый стол, викторину.-0-