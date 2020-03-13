Неделя науки ко Дню Конституции пройдет в Академии управления

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя науки, приуроченная ко Дню Конституции, пройдет с 16 по 20 марта в Академии управления при Президенте. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре учреждения образования.

Во время Недели науки пройдут круглый стол "Реализация конституционных принципов в государственном управлении", интеллектуальная игра и брейн-ринг. С лекциями 16 и 17 марта выступят заведующий кафедрой конституционного права БГУ Григорий Василевич и заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович.

"Неделя науки - это цикл научных, обучающих и творческих мероприятий на актуальную конституционно-правовую тематику. Они призваны формировать и развивать конституционно ориентированное правосознание профессорско-преподавательского состава и будущих управленцев", - отметили в Академии.

Организатор мероприятий - кафедра конституционного и административного права Академии управления при Президенте.-0-