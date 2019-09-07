Неделя памяти Ильи Кургана пройдет на Белорусском радио

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ежедневной программе "Тэатр Беларускага радыё" Первого национального канала Белорусского радио с 9 по 15 сентября будут звучать радиоспектакли и произведения отечественных классиков в исполнении легендарного диктора, заслуженного артиста БССР Ильи Кургана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

21 августа не стало голоса, с которым более 40 лет просыпались едва ли не все белорусы. С 1949 года Илья Курган работал на Белорусском радио, и его "Гаворыць Мiнск!" звучало из каждой радиоточки. Вместе со знаменитым диктором ушла целая эпоха. Однако в фондах Белорусского радио осталось большое количество постановок, подготовленных белорусским Левитаном, десятки прозаических и поэтических произведений, не теряющих своей актуальности. Сегодня они составляют золотой фонд радиотеатра, которым Первый национальный канал делится со своими слушателями.

Так, 9 сентября прозвучит инсценированный рассказ Янки Мавра "Апошні вылет” и поэма Петра Глебки "Мужнасць". 10 сентября неделю памяти продолжит радиокомпозиция "Сцяг брыгады" по одноименной поэме Аркадия Кулешова. 11 сентября в исполнении талантливого мастера слова прозвучит фрагмент поэмы Адама Мицкевича "Пан Тадэвуш", а 12-го - отрывок повести Кузьмы Черного "Скіп'еўскі лес". 13 и 14 сентября в программе "Тэатр Беларускага радыё" - аудиоспектакль "Крыж міласэрнасці" по одноименному роману Валентины Ковтун и поэма Янки Купалы "Курган". 15 сентября слушатели Первого национального канала услышат фрагмент повести Владимира Короткевича "Чазенiя".

Илья Курган был образцом того, как голос может стать национальным символом. С появлением телевидения его приглашали озвучивать фильмы, проводить циклы обменных программ с другими городами СССР, зачитывать важные государственные сообщения. Как выпускник Минского театрального института он специализировался преимущественно на темах, связанных с культурой и искусством. До последних лет жизни профессор Илья Курган преподавал студентам, делился с ними опытом и профессионализмом.-0-