Неделя правильного использования антибиотиков проходит во всем мире

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно во всем мире проходит Неделя правильного использования противомикробных препаратов, она продлится по 24 ноября. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Кампания проходит под общим лозунгом "Противомикробные препараты требуют осторожного обращения", при этом подчеркивается, что противомикробные препараты являются ценным ресурсом и должны использоваться рационально.

Пандемия COVID-19 заметно изменила порядок использования антибиотиков во многих странах Европейского региона ВОЗ. В ряде стран на фоне введения карантина, мер физического дистанцирования и улучшения гигиены рук использование антибиотиков сократилось. К сожалению, в некоторых других ситуациях был отмечен тревожный рост приема антибиотиков, поскольку люди ошибочно полагают, что они помогут вылечить или защитить от COVID-19, и покупают их без надлежащей консультации или рецепта.

Как и в предыдущие годы, в этом году кампания Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов, посвященная теме "Распространение информации, прекращение устойчивости", ставит перед собой цель повысить осведомленность о глобальной устойчивости к противомикробным препаратам. Эксперты призывают широкую общественность, работников здравоохранения, лиц, определяющих политику, фермеров и специалистов по охране здоровья животных перенять передовой опыт, чтобы избежать дальнейшего появления и распространения инфекций, устойчивых к лекарственным препаратам.-0-