Неделя профориентации прошла в лицее МЧС

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя профориентации прошла в Специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС. Ее девиз - "Профессия - спасатель. Профессионализм. Отвага. Честь". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

"Каждый лицеист уже в некоторой степени сделал свой выбор относительно будущей профессии - стать спасателем, - отметил начальник отдела профессиональной ориентации и пропаганды безопасности жизнедеятельности лицея МЧС Игорь Гриб. - В ходе недели ребята окунулись в профессию с головой в прямом и переносном смысле".

Лицеистов знакомили с боевой работой подразделений МЧС. Ребята тренировались в надевании боевой одежды и снаряжения спасателя, демонстрировали свои навыки в поисково-спасательных работах в труднопроходимом лесном массиве Добрушского района, где движение специальной техники было затруднительно, а местами даже невозможно. Лицеисты демонстрировали свои умения и навыки в спасении человека на воде, в оказании первой помощи пострадавшему в ЧС, в интеллектуальной игре "Кто хочет стать спасателем" и пожарном кроссфите.

"Спасатель - это не только профессия, это призвание и образ жизни. В ряды спасателей идет тот, кто отважен и готов рисковать собой во имя спасения чужой жизни, кто храбр сердцем и силен духом, спокоен, но не равнодушен к чужой беде, - подчеркнул начальник лицея МЧС Алексей Дашкевич. - Комплекс очень важных и незаменимых для спасателя качеств, которые ребята совершенствовали на протяжении недели, несомненно, пригодятся им в жизни и в будущей профессии".

Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС был образован в мае 2004 года. Здесь созданы благоприятные условия для обучения и воспитания детей, их физического развития, профессиональной ориентации, оказания социально-педагогической и психологической помощи. В лицее проходят обучение с 7 по 11 классы юноши изо всех регионов страны в условиях круглосуточного пребывания. Одна из функций учреждения - социализация и воспитание гражданственности у детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.-0-