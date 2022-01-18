Неделя профориентации стартовала в лицее МЧС

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС под девизом "Профессия - спасатель: Профессионализм. Отвага. Честь" стартовала Неделя профориентации. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

В ходе запланированных мероприятий лицеисты смогут практически познакомиться с боевой работой подразделений МЧС Гомельского гарнизона, проверить свои знания, умения и навыки в спасании человека на воде, оказании первой помощи пострадавшему в ЧС, а также в интеллектуальной игре "Кто хочет стать спасателем" и пожарном кроссфите. Кроме того, лицеисты уже приняли участие в соревнованиях по плаванию, встретились и пообщались с ветеранами пожарной службы.

Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС - современное учреждение общего среднего образования. Он создан 25 мая 2004 года по инициативе и при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям и Гомельского облисполкома. В лицее МЧС проходят обучение юноши с 7-го по 11-й класс. Практически каждый третий учащийся - сирота или подросток, оставшийся без попечения родителей. 60% обучающихся - дети из малообеспеченных, неполных, многодетных, социально неблагополучных семей. За годы существования специализированного лицея при Университете МЧС учреждение окончили более 500 ребят, многие из которых стали профессионалами-спасателями.-0-