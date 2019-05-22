Неделя родной природы стартует в Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя родной природы проходит в Беларуси с 22 по 29 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Мероприятие посвящено Году малой родины и приурочено к празднованию Международного дня биологического разнообразия (22 мая). НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Центральный ботанический сад и Институт леса подготовили ряд мероприятий.

Семинар-открытие, посвященный Международному дню биологического разнообразия, с участием руководства НАН Беларуси, Отделения биологических наук и научных организаций пройдет 22 мая в 11.00. Ботанический и зоологический четверг запланирован на 23 мая. В этот же день стартует IX Международный научно-практический и обучающий семинар для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и работников специальности "лесное хозяйство" ("лесное дело").

В Центральном ботаническом саду 24 мая состоятся экскурсии "Природная флора в экспозициях и коллекциях Центрального ботанического сада" и "Декоративные растения природной флоры Беларуси". В субботу и воскресенье, 25-26 мая, с 10.00 до 18.00 в Центральном ботаническом саду пройдет игровой семейный фестиваль TOYDAY. Планируется, что посетители смогут не только увидеть редкие и исчезающие виды растений, но и приобрести их образцы в магазине сада.

28 мая пройдет акция по озеленению территорий школ совместно со школьниками в Минске и Гомеле.

В течение Недели родной природы ведущие ученые организаций Отделения биологических наук НАН Беларуси выступят перед общественностью, в средствах массовой информации, примут участие в презентациях и праздничных мероприятиях.

Международный день биологического разнообразия провозглашен Генассамблеей ООН в 1995 году. Цель праздника - повысить осведомленность социума в вопросах сохранения экологической системы, обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.-0-