9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя спорта и здоровья проходит в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни и спорта в университете. Программа разработана с учетом интересов всех студентов и сотрудников БГУ. Так, для преподавателей организовали мастер-класс по скандинавской ходьбе. Здесь участникам рассказали об особенностях данной активности, познакомили с ее техникой.

Все первокурсники смогут сегодня встретиться с тренерами БГУ и записаться в спортивные секции. Основным мероприятием недели станет фестиваль ZUMBA. Он пройдет 10 сентября. Обучиться латиноамериканским танцам приглашаются все желающие. В этот день также пройдет турнир по мини-футболу среди факультетских команд первокурсников. Завершится спортивная неделя 14 сентября обучающим семинаром по легкой атлетике для преподавателей и студентов. Здесь расскажут об истории и направлениях легкой атлетики, организации занятий с использованием разминочного бега, прыжков с места.

Все запланированные мероприятия пройдут в учебно-спортивном комплексе "Университетский". Тематические мероприятия в БГУ организованы в рамках республиканского проекта "Неделя спорта и здоровья".-0-