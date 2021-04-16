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16 апреля 2021, 21:59

Неделя студенческой науки стартует в БГУ 19 апреля

Фото из архива
Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя студенческой науки стартует 19 апреля в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В течение недели на факультете международных отношений будут проходить различные акции. Принять участие в них может студент любого факультета БГУ. Программа включает тематические мероприятия, посвященные деятельности таможенных, дипломатических и консульских, туристических служб. Состоятся встречи с заместителем председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Андреем Русаковичем, ведущим переводчиком МГЛУ Алексеем Вдовичевым, экспертом Белорусского института стратегических исследований.

Студентам предложат принять участие в дебатах, дискуссиях "Иммиграция и расизм", "Портфолио современного диплома", а также работе круглых столов "Экология нашего дома - планеты Земля", "Тренды в туризме", "Договоры в области семейных отношений: правовое регулирование и новеллы законодательства".

Ряд акций имеет лингвистическую направленность. К примеру, студенты ФМО примут участие в конкурсе на лучший перевод произведения Марка Твена "Прогулки по Европе: этот странный немецкий язык". Для совершенствования уровня иностранного языка организуют семинары, викторины, мастер-классы и практикумы по вопросам терминологии и перевода, тесты для проверки знаний. Студентам предложат также посетить занятие по оформлению научной литературы, которое проведет сотрудник Национальной библиотеки Беларуси.

Завершится Неделя студенческой науки 23 апреля.

Организатором мероприятия выступает факультет международных отношений БГУ.-0-

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