Неделя трудового права проходит в международном университете "МИТСО"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в международном университете "МИТСО" по 26 апреля проходит Неделя трудового права, посвященная 115-летию профсоюзного движения Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В "МИТСО" 25-26 апреля будет проводиться международная научная конференция "Правовое регулирование социального партнерства и трудовых отношений в Беларуси и за рубежом". В мероприятии примут участие студенты, магистранты, аспиранты, соискатели и докторанты учреждений высшего образования, обучающиеся по юридическим специальностям", - рассказали в пресс-службе.

В университете запланирован в эти дни и республиканский конкурс по трудовому праву и процессу имени В.И. Семенкова, который проводится среди команд студентов вторых-четвертых курсов юридических факультетов вузов. Состязание состоит из двух этапов - заочного и очного, который включает два полуфинала и финал. "По итогам заочного тура в очных встретятся четыре команды, набравшие, по оценкам жюри, наибольшее количество баллов. Команды студентов представляют Академию управления при Президенте, БГУ, БГЭУ и "МИТСО", - добавили в пресс-службе.-0-