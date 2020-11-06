Недопустимо переписывать историю Великой Победы - Батура

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси свято чтят память о жертвах нацизма, подчеркнул председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города" Борис Батура во время заседания комитета по международным делам палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания России. Заседание прошло в формате видеоконференции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БОО "Породненные города".

Борис Батура коснулся 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Данная тема для Беларуси так же чувствительна, как и для России. Она затрагивает практически каждую семью, поскольку погиб почти каждый третий житель Беларуси. Память о жертвах и подвигах героев Великой Отечественной войны всех национальностей увековечена в более чем 9 тыс. мемориальных комплексах и монументах, памятниках и обелисках, - отметил Борис Батура. - Наиболее известные из них - Брестская крепость-герой, мемориальные комплексы "Хатынь", "Буйничское поле", историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Отдельное место занимают стелы, курганы Славы, памятники героям, погибшим за освобождение Беларуси. Белорусы свято чтят память и о жертвах нацизма в лагерях смерти, которые были расположены на территории страны. Примером этому служит мемориальный комплекс "Тростенец", установленный в память о погибших более чем 200 тыс. мирных гражданах, партизанов, советских военнопленных, евреев".

Большую работу по сохранению исторической правды и памяти ведут музеи - от школьных, областных до Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Борис Батура подчеркнул: память о войне и цене Победы должна сохраняться для последующих поколений, чтобы не допустить повторения подобных событий и не позволить разным ревизионистам переписать историю. "Атака на нашу память о тех событиях, попытки переформатировать сознание, прежде всего молодежи, манипуляция историческими фактами - это стало реальностью. Уходят ветераны, и усиливается фальсификация фактов и сути, предпринимаются попытки откровенного обмана, отрицания очевидного", - продолжил председатель правления.

Он обратил внимание на то, что в год 75-летия Великой Победы, несмотря на пандемию, в Беларуси прошли общественно значимые мероприятия, посвященные этой дате.

Белорусская общественная организация "Породненные города" в последние годы все больше привлекает к своей работе молодежь. На каждой международной встрече действуют молодежные секции с различной тематикой, в том числе и по патриотическому воспитанию. А с недавнего времени стали проводиться полноценные молодежные форумы во время встреч представителей городов-побратимов. "Стратегия побратимства включает в себя, как известно, долгосрочные и многовекторные программы, рассчитанные на участие в них многих людей, организаций и учреждений. Таким образом вырабатываются коллективная заинтересованность и чувство единства среди тех, кто участвует в этих процессах. И мы очень надеемся, что молодые люди, участвующие в нашем движении, будут патриотами и сторонниками дружбы и добрососедства", - сказал Борис Батура.

Он подчеркнул: особое место в работе общественной организации занимает побратимское движение с российскими городами. "В России мы имеем 87 городов-побратимов, не считая партнеров, с которыми белорусские города связаны только экономическими и деловыми программами. Регулярно совместно с российскими коллегами проводим координационные встречи городов, где обсуждаем актуальные проблемы нашего взаимодействия. Неотъемлемой частью разговора остается тема духовной крепости наших уз, прошедших испытание Великой Отечественной войной", - сказал руководитель "Породненных городов".-0-