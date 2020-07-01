Недосеков: самое большое достижение суверенной Беларуси - стабильность и мирное небо над головой

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое большое достижение суверенной Беларуси - стабильность и мирное небо над головой. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков.

"Государство всячески поддерживает спорт и легкую атлетику в частности. Проводятся соревнования, популяризируется здоровый образ жизни. А самым большим достижением суверенной Беларуси я считаю стабильность и мирное небо над головой", - сказал Максим Недосеков.

Рассуждая на тему буллинга в социальных сетях, спортсмен отметил, что любой человек имеет право высказываться и никто не вправе унижать его за это, оскорблениям не место в комментариях. "У каждого человека есть свое мнение. Обычно ненавистников в комментариях не переубедить, - подчеркнул Максим Недосеков. - Совсем скоро у нас пройдет День Независимости, который призван объединять людей. Хочу сходить на торжественную часть днем и на фейерверк вечером. Впервые за долгое время удастся провести этот праздник на родине, а не на соревнованиях".

Спортсмен сейчас активно готовится к предстоящим стартам. "Все условия для наших тренировок и восстановления созданы. Планирую выступить на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который пройдет с 31 июля по 2 августа на стадионе "Динамо", - добавил он.

Максим Недосеков является серебряным призером континентального форума среди взрослых 2018 года и победителем чемпионата Европы среди молодежи 2019 года. Также на его счету первое место в легкоатлетическом матче Европа - США и II Европейских играх.-0-