Недостатки товара должны указываться на сайте интернет-магазина - МАРТ

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавец должен на сайте интернет-магазина вместе с наименованием товара размещать информацию о том, что товар был в употреблении, имеет недостатки, а также о том, что недостатки в нем устранялись. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В случае покупки товара эти сведения должны быть указаны в одном (товарный чек) или нескольких документах.

Согласно закону "О защите прав потребителей", покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать его замены товаром надлежащего качества, соразмерного уменьшения покупной цены, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков, возмещения расходов по устранению недостатков. Кроме того, потребитель вправе расторгнуть договор розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. Если потребителя не проинформировали о том, что товар был в употреблении или в нем устранялись недостатки, он также имеет право предъявить претензию о расторжении договора розничной купли-продажи и возврате уплаченных денег.-0-